La Biblioteca Kotar (Riferimento) è una combinazione innovativa di biblioteca online e ambiente di lavoro digitale ed è il risultato della collaborazione con i principali editori in Israele. La Biblioteca Kotar è stata sviluppata da CET. Il suo obiettivo è quello di rendere disponibili a studenti, insegnanti e ricercatori le principali opere accademiche (libri di consultazione, enciclopedie, riviste, ecc.) pubblicate nell'ultimo mezzo secolo in ebraico e inglese. Kotar fungerà anche da portale unico per informazioni accurate e approfondite su argomenti che vanno dagli studi israeliani all'ebraismo, alla storia ebraica, alle discipline umanistiche, alle scienze sociali e altro ancora, il tutto all'interno di un ambiente di lavoro digitale all'avanguardia.

Sito web: kotar.cet.ac.il

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Kotar. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.