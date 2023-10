Mendeley è una società con sede a Londra, Regno Unito, che fornisce prodotti e servizi per ricercatori accademici. È noto soprattutto per il suo gestore di riferimenti che viene utilizzato per gestire e condividere documenti di ricerca e generare bibliografie per articoli accademici.

Sito web: mendeley.com

