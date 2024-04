Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Kore.AI su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Kore.ai è un fornitore leader di IA avanzata con un decennio di esperienza nell'aiutare le aziende a realizzare valore aziendale attraverso l'uso sicuro e responsabile dell'IA. La piattaforma innovativa dell'azienda, gli strumenti e le soluzioni senza codice vengono utilizzati per offrire esperienze end-to-end a clienti e dipendenti, dall'automazione all'assistenza umana e per creare applicazioni generative abilitate all'intelligenza artificiale. Kore.ai adotta un approccio aperto consentendo alle aziende di scegliere gli LLM e le infrastrutture che meglio soddisfano le loro esigenze aziendali. Scelto da oltre 200 partner e 400 aziende Fortune 2000, Kore.ai li aiuta a orientarsi nella loro strategia di intelligenza artificiale. L’azienda ha un ampio portafoglio di brevetti nel campo dell’intelligenza artificiale ed è stata riconosciuta come leader e innovatrice dai migliori analisti. Con sede a Orlando, Kore.ai dispone di una rete di uffici per supportare i clienti in India, Regno Unito, Medio Oriente, Giappone, Corea del Sud ed Europa.

