Knack è un pioniere nello spazio No Code da oltre un decennio con oltre 5.000 clienti, dalle PMI alle più grandi aziende della lista Fortune 500. Knack consente agli innovatori di tutti i giorni di superare facilmente le sfide aziendali critiche. Sfruttando l'intuitiva piattaforma no-code di Knack e la rete di esperti builder, i team possono creare rapidamente applicazioni personalizzate che raccolgono e gestiscono dati, automatizzano i processi e spostano i flussi di lavoro online. Ciò ti fa risparmiare tempo poiché i creatori di business possono creare e modificare flussi di lavoro e hanno la possibilità di risolvere le proprie sfide. Knack aiuta a risolvere una varietà di casi d'uso funzionali come portali per clienti e fornitori, app CRM personalizzate e di gestione dei progetti, sistemi LMS, gestione di fatturazione e contratti, logistica e catena di fornitura, pianificazione delle compagnie aeree, elenchi dei membri e gestione dei volontari, gestione immobiliare e degli inquilini , Healthcare (HIPAA), app per le comunicazioni del governo statale e locale e altro ancora. Knack aiuta i non programmatori a creare facilmente bellissime app Web basate sui dati. I dati possono essere importati da fogli di calcolo e convertiti in un database online. Strumenti come ricerca, moduli e tabelle vengono utilizzati per creare app Web che funzionano con i dati. Offriamo edizioni speciali per la conformità sanitaria (HIPAA), governativa (GovCloud) e SOC2. Le app possono essere pubblicate su qualsiasi sito e adattarsi al design circostante. È possibile pubblicare più versioni su siti diversi e per segmenti di pubblico diversi. Gli sviluppatori possono estendere queste app con un'API RESTful, CSS personalizzati e gestori di eventi JS.

Sito web: knack.com

