La piattaforma di Career Center universitario n. 1 in Asia Distribuisci un'efficace piattaforma di carriera all-in-one per i tuoi studenti. La nostra piattaforma offre funzionalità complete tra cui uno strumento per la creazione di curriculum, portali di lavoro, un kit di strumenti per la fiera del lavoro virtuale e uno studio di tracciamento degli ex studenti.

Sito web: kinobi.asia

