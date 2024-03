Kantar Marketplace è una piattaforma automatizzata per ricerche di mercato progettata per professionisti degli insight, esperti di marketing e agenzie che desiderano testare, apprendere e muoversi più velocemente. La piattaforma si basa su competenze leader del settore e metodologie comprovate, fornendo risultati in poche ore, non in giorni. Presenta una gamma di strumenti di analisi dei consumatori, tra cui sondaggi e soluzioni di ricerca basate sull'intelligenza artificiale. I nostri dashboard di analisi migliori della categoria ti danno il controllo della tua visualizzazione, così puoi interpretare i tuoi risultati senza sforzo. Confronta i risultati tra i test o rispetto alle nostre norme. La piattaforma è progettata per adattarsi alle tue esigenze, così puoi attingere alla giusta quantità di supporto per ciascun progetto, scegliendo tra opzioni self-service, self-service guidato e servizio esperto. Disponibile in oltre 70 mercati in tutto il mondo.

Categorie :

Sito web: kantarmarketplace.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Kantar Marketplace. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.