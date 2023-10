Infinity ECM è una piattaforma di gestione aziendale pluripremiata che porta una rapida trasformazione aziendale digitale IT e include oltre 15 sottosistemi modulari di sistemi completamente integrati di cui ogni azienda moderna ha bisogno. Combina in un'unica piattaforma e un'unica interfaccia soluzioni come: CRM, DMS, RMS+CMS, CMSx2, ITSM, EAM, KMS, BPM, GRC, IAM La piattaforma Infinity ECM ha vinto il prestigioso EuroCloud Europe Award come miglior sistema europeo per il 2017.

Sito web: infinityecm.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Infinity ECM. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.