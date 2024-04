La piattaforma BI operativa di Ikigai trasforma il modo in cui le aziende prendono decisioni tattiche. L'interfaccia utente/UX di facile utilizzo per il business consente a chiunque di inserire e preparare dati ed eseguire analisi approfondite basate sull'intelligenza artificiale per raggiungere i propri obiettivi aziendali. DeepMatch unisce anche i set di dati più disparati in pochi minuti senza alcuna pre-elaborazione dei dati. Questa tecnologia brevettata migliora nel tempo e impara dagli esseri umani. La tecnologia proprietaria DeepCasting genera previsioni anche su poche settimane di dati, anche con una precisione maggiore rispetto a qualsiasi altro metodo. Invece di confrontare una manciata di scenari ipotetici, l'analisi DeepPlan proprietaria di Ikigai valuta fino a 10^19 opzioni e identifica quelle più ottimali per ciascun parametro specificato. Basato sulla ricerca all'avanguardia del MIT sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico, Ikigai è in una posizione unica per aiutare i team operativi a migliorare la velocità e l'accuratezza delle loro decisioni in condizioni di incertezza e cambiamento costante, aumentando in definitiva il ROI della loro attività, sfruttando al tempo stesso le più recenti tecniche di data science. accessibile a qualsiasi professionista dei dati. Scopri di più https://www.ikigailabs.io

Categorie :

Sito web: ikigailabs.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ikigai. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.