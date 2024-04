Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per MachEye su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La piattaforma di analisi aumentata di MachEye trasforma il modo in cui le organizzazioni integrano dati, decisioni e operazioni. Mentre le attuali piattaforme di business intelligence rispondono solo a domande su “cosa” sui dati, MachEye aiuta gli utenti a rispondere a scenari “cosa, perché e come” per tutti in un’organizzazione. I decisori a qualsiasi livello possono ora ricevere approfondimenti e consigli utili attraverso un'esperienza di ricerca "simile a Google" e un'esperienza audiovisiva "simile a YouTube", oltre a grafici e analisi self-service. MachEye aggiunge un pulsante "riproduci" attivabile ai dati! Per ulteriori informazioni, visitare https://www.macheye.com.

