Hopsworks è una piattaforma ML collaborativa con Feature Store dalle prestazioni più elevate per dati batch e in tempo reale. Costruito attorno all'archivio di funzionalità più avanzato e modulare del settore che fornisce un'integrazione perfetta per le pipeline esistenti e aiuta a portare i modelli in produzione più rapidamente. Cosa e perché? Un archivio di funzionalità è una piattaforma per la gestione delle funzionalità durante la creazione e la distribuzione di modelli di machine learning. Un Feature Store, come Hopsworks, viene utilizzato per un'iterazione più rapida e una distribuzione più rapida dei modelli in produzione. È utile per scalare e spostare i casi d'uso del machine learning in tempo reale con maggiore facilità, nonché per aumentare la produttività dei team che si occupano di dati e intelligenza artificiale. Integrazione Essendo una piattaforma aperta e modulare, Hopsworks si integra con tutti i principali strumenti dell'ecosistema di data science e può essere distribuito su tutte le piattaforme cloud come soluzione gestita. Hopsworks è una piattaforma incentrata su Python, il codice e la pipeline Python esistenti possono essere utilizzati senza problemi con Hopsworks e sulla nostra soluzione aziendale puoi installare le tue librerie o qualsiasi framework desideri e lavorare su un ambiente Jupyter locale.

Sito web: hopsworks.ai

