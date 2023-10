Google Classroom è un servizio web gratuito sviluppato da Google per le scuole che mira a semplificare la creazione, la distribuzione e la valutazione dei compiti. Lo scopo principale di Google Classroom è semplificare il processo di condivisione di file tra insegnanti e studenti. Si stima che tra i 40 e i 100 milioni di utenti utilizzino Google Classroom. Google Classroom integra Documenti, Fogli, Presentazioni, Gmail e Calendario in una piattaforma coerente per gestire la comunicazione tra studenti e insegnanti. Gli studenti possono essere invitati a partecipare a una classe tramite un codice privato o importati automaticamente da un dominio scolastico. Gli insegnanti possono creare, distribuire e valutare i compiti all'interno dell'ecosistema Google. Ogni classe crea una cartella separata nel Drive del rispettivo utente, dove lo studente può inviare il lavoro affinché venga valutato da un insegnante. I compiti e le date di scadenza vengono aggiunti al calendario di Google, ogni compito può appartenere a una categoria (o argomento). Gli insegnanti possono monitorare i progressi di ogni studente rivedendo la cronologia delle revisioni di un documento e, dopo aver ricevuto la valutazione, possono restituire il lavoro insieme ai commenti. Classroom dispone anche di app mobili disponibili su Android e iOS.

Sito web: edu.google.com

