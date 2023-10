Coinvolgi, valuta e personalizza la tua lezione con Socrative! Gli insegnanti possono avviare valutazioni formative tramite quiz, sondaggi rapidi, ticket di uscita e corse nello spazio, il tutto con l'app Socrative Teacher. Socrative valuterà, aggregherà e fornirà istantaneamente risultati visivi per aiutarti a identificare opportunità per ulteriori istruzioni. Risparmia tempo e visualizza la comprensione degli studenti quando è importante, ora! Per iniziare a utilizzare Socrative, è sufficiente registrarsi per un account Socrative Teacher. Il tuo account Socrative funzionerà con altre app Socrative e tramite tutti i browser. Gli studenti possono connettersi alla tua stanza unica aprendo le loro app o unendosi alla tua stanza su Socrative da qualsiasi dispositivo. - Visualizzare la comprensione degli studenti - Fai domande a scelta multipla e vero/falso - Fai domande aperte e vota i risultati - Crea i tuoi quiz (valutati istantaneamente per te) - Condividi i quiz con altri insegnanti - Consegnare i biglietti d'uscita di fine lezione - Gioca con la nostra corsa allo spazio! - Visualizza i risultati degli studenti in tempo reale - Reporting: scarica, invia tramite e-mail o invia a Drive

Sito web: b.socrative.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Socrative Teacher. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.