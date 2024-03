Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Glow su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Glow è la tecnologia di ricerca migliore del settore che rende più semplice e veloce la raccolta di informazioni umane utilizzabili. Glow supporta i marchi nella conduzione di U&A di categoria, analisi del pubblico, salute del marchio, test concettuali, test sul mercato, valutazione del ROI, diagnostica ESG/sostenibilità e altro ancora. La piattaforma Glow è veloce da apprendere e facile da usare e funzionalità come la visualizzazione dei dati in tempo reale, la traduzione linguistica istantanea e l'analisi con un clic ti consentono di agire rapidamente in base alle tue informazioni. Scopri come marchi progressisti tra cui Bain, Reckitt, Mondelez, Puma, Carat, Publicis e R/GA utilizzano Glow per ridurre i rischi, eliminare le congetture e aiutare le loro attività a crescere

