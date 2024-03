Blitzllama è una piattaforma di insight sugli utenti che aiuta i team di prodotto a creare prodotti migliori. Blitzllama ha tre offerte di prodotti: * I sondaggi interni al prodotto ti consentono di rivolgerti a utenti specifici e acquisire le loro informazioni in tempo reale direttamente nel tuo prodotto. I sondaggi interni al prodotto sono un ottimo modo per ottimizzare continuamente i percorsi degli utenti, convalidare le idee di prodotto con il contributo degli utenti e scoprire le cause dell'abbandono dei clienti. * L'analisi dell'intelligenza artificiale non solo classifica le risposte in argomenti e sentimenti, ma esegue anche analisi incrociate di domande e correlazioni per fornire approfondimenti sul sondaggio. Tutti i dati di feedback vengono salvati in un unico repository, ottimo per la ricerca e l'analisi del feedback storico. * I test concettuali ti consentono di porre domande mentre gli utenti interagiscono con nuovi prototipi o modelli per raccogliere informazioni cruciali prima della scoperta.

Categorie :

Sito web: blitzllama.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Blitzllama. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.