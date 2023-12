A visual customer journey analytics tool that lets you map your journey on a whiteboard and overlay data to see how its actually performing.

Sito web: funnelytics.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Funnelytics. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.