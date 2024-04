Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Flockler su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La piattaforma lockler consente ai marchi di raccogliere, analizzare e visualizzare contenuti social generati dagli utenti sui propri servizi, aumentando i tassi di conversione e il tempo di permanenza. Flockler gode della fiducia di artisti del calibro di Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain e UEFA. Prova gratuita di 30 giorni su tutti i piani e canoni di abbonamento mensili a partire da 49€/mese. Vantaggi chiave: * UGC facili da curare che raggiungono i consumatori nella fase iniziale del ciclo di acquisto e indirizzano il traffico verso le pagine dei prodotti * Un aumento delle conversioni del 20-30% quando i post sui social vengono utilizzati come testimonianze del prodotto e visualizzati al momento dell'acquisto sulle pagine del checkout o del prodotto * I dati social e gli approfondimenti forniti dalla piattaforma ti aiutano a creare asset di contenuti più mirati e personalizzati aumentando il tasso di conversione della tua pubblicità social * Esperienza utente ottimizzata su tutti i dispositivi aumentando i tassi di conversione del contenuto * Non ci sono restrizioni sull'aspetto e sulla visualizzazione dei contenuti. Flockler crea un aspetto predefinito senza alcun lavoro di sviluppo, ma i tuoi sviluppatori possono creare uno stile completamente personalizzato * Le categorizzazioni e i metadati come i tag ti aiutano a creare esperienze di contenuti su misura e personalizzate. Ad esempio, potresti visualizzare il contenuto con un tag particolare ai clienti che hanno visitato una determinata pagina in precedenza * Soluzione SaaS completa e supporto forniti da Flockler che consentono ai clienti di ridurre i costi tecnologici e riallocare il budget in attività di marketing e vendita.

