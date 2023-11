Flexicloud

Il software di Flexi è collaudato sia in ambienti on-premise che cloud. Ma come la maggior parte del settore, riconosciamo che il passaggio al cloud è vantaggioso sia dal punto di vista dei costi che della produttività. Puoi fare affidamento sugli oltre 25 anni di esperienza di Flexi per ottenere tutti i vantaggi del cloud senza compromettere la sicurezza o le prestazioni.

Sito web: portal.cloud.flexisoftware.com

