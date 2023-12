Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per DataDocks su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

DataDocks è un software di pianificazione degli appuntamenti in banchina che aiuta ad aumentare le prestazioni della tua struttura. DataDocks è una soluzione di pianificazione delle banchine creata per migliorare la comunicazione, l'efficienza e le prestazioni della catena di fornitura. Attraverso il nostro software basato su cloud puoi accedere al tuo programma in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento con funzionalità di modifica dal vivo. Grazie ad anni di esperienza nel settore e al feedback dei clienti, abbiamo rilasciato la nostra seconda versione del software che consente a DataDocks di essere la piattaforma più flessibile disponibile. Man mano che la tua azienda cresce e cambia, siamo lì con te, fornendo soluzioni per prendere il controllo della tua logistica.

Sito web: datadocks.com

