Lo strumento di pianificazione delle porte delle banchine di IntelliTrans, DockMaster℠, è un'applicazione basata su SaaS che fornisce la visibilità in tempo reale necessaria per rendere la pianificazione degli appuntamenti delle banchine più semplice e precisa. Utilizzando DockMaster, spedizionieri e trasportatori possono migliorare la comunicazione e ridurre gli errori, migliorare la pianificazione del lavoro e utilizzare strumenti di reporting per misurare le prestazioni. Gli spedizionieri utilizzano DockMaster per programmare ritiri e consegne da parte dei corrieri selezionati, indirizzandoli a una porta di carico o scarico preassegnata. Inoltre, gli operatori possono pianificare gli appuntamenti in banchina in modo rapido e semplice tramite DockMaster senza dover effettuare lunghe telefonate. • Pianificazione automatica o interattiva (a tua scelta) • Visibilità e comunicazione efficienti e in tempo reale • Personalizzazione delle regole aziendali • Tempo di ciclo e altri tipi di report sulle prestazioni • Configura un'agenda degli appuntamenti per qualsiasi sede in pochi minuti in base alle regole aziendali di quella sede o 2 porte o 200 porte o 4 ore al giorno feriale o 24 ore/7 giorni alla settimana • Consentire ai trasportatori di pianificare direttamente dal proprio browser o richiedere l'approvazione per l'appuntamento richiesto • Consentire la visibilità interaziendale o intra-aziendale dello stato del carico: un vantaggio per l'autonomia del cliente servizio • Utilizzare la pianificazione come parte di una soluzione IntelliTrans TMS completa o utilizzarla come soluzione autonoma • Utilizzare la pianificazione in uscita e successiva in entrata per fornire notifica anticipata di spedizione e prova di consegna lungo tutta la catena di fornitura

Sito web: intellitrans.com

