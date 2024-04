Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Fastory.io su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Fastory è un'azienda tecnologica di marketing all'avanguardia che fornisce la principale suite di marketing mobile-first. La soluzione chiavi in ​​mano consente alle aziende di migliorare le proprie campagne di marketing dando loro il potere di affascinare, coinvolgere e convertire le persone che contano per la loro attività, in modo creativo. Creare esperienze mobile-first significative non è mai stato così facile, grazie a titoli video verticali, giochi coinvolgenti e chatbot di lead generation che convertono fino a due volte di più rispetto alle tradizionali pagine di destinazione e promozioni. Fastory.io mette a disposizione degli esperti di marketing una piattaforma chiave che consente di realizzare facilmente numerosi giochi promozionali che si integrano con i social media per trarne valore. Cercando prestazioni sin dal suo inizio, la soluzione fornisce potenti strumenti per la raccolta e l'analisi dei dati che aumentano l'intelligenza del marketing aziendale raggiungendo al contempo gli obiettivi di visibilità, impegno e fedeltà.

