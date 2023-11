Coordinare i prezzi e l'attività promozionale all'interno di una rete di negozi è difficile. Last Yard automatizza la complessità in modo da poter convertire più clienti. Last Yard è la principale piattaforma di promozioni sugli scaffali per convertire i clienti nel punto di acquisto. Aumenta il coinvolgimento e le entrate dei clienti attraverso attività promozionali coordinate in tempo reale in una rete di negozi.

Sito web: lastyard.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Last Yard. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.