eCairn è una società di software specializzata in social intelligence per vendite, marketing e gestione della comunità eCairn offre ai consulenti finanziari una soluzione di prospezione sui social media per scoprire gruppi di ricchi digitali e costruire relazioni che fanno crescere il business. Più specificamente: * Mappare le "tribù di persone benestanti"​ su Twitter, blog e LinkedIn e profili potenziali - esempi: dipendenti chiave di un Unicorno, comunità di imprenditori nell'area della Baia, celebrità in luoghi specifici, consigli di amministrazione/amministratori/persone chiave in organizzazioni no-profit, Alumni delle migliori università.... * Ascolta in tempo reale questi ricchi digitali, utilizzando un assistente umano e algoritmi. * Fornisci approfondimenti giornalieri tramite e-mail e un'app mobile Financial I consulenti possono utilizzare per conoscere le prospettive e sviluppare le relazioni. * Misurare lo sforzo di social networking.

Sito web: ecairn.com

