Il Miglior Gestionale 100% in cloud per Strutture Educative 0-6. Uno strumento unico per gestire a 360° la tua attività. Sicuro e disponibile ovunque tu sia, accessibile da Web, Smartphone e Tablet. Non necessita d’installazione ed al backup ci pensiamo noi.

Sito web: easynido.it

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a EasyNido. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.