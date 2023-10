Booktab è una piattaforma per la consultazione e lo studio di libri scolastici multimediali. Con Booktab puoi accedere alla tua libreria digitale. Tocca un libro per aprirlo e sfoglia le pagine. Potrai annotare, sottolineare, prendere appunti, ma non solo: sui libri Booktab troverai video didattici, animazioni interattive, audio in italiano e in lingua originale, mappe concettuali modificabili ed esercizi interattivi per verificare le tue conoscenze.

Sito web: booktab.it

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Booktab. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.