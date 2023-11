Prova la qualità e la convenienza Lidl, catena di supermercati discount leader in Italia. Sfoglia il volantino e scopri tutti gli sconti e le offerte settimanali per una spesa facile e completa. Lidl Stiftung & Co. KG is a German international discount retailer chain that operates over 11,000 stores across Europe and the United States.

Sito web: lidl.it

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Lidl Italia. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.