Dragon Metrics è una suite SEO all-in-one che unisce perfettamente più fonti di dati per una visione olistica delle prestazioni organiche del tuo sito, invece di sembrare una raccolta di strumenti separati. Indipendentemente dal tuo piano di abbonamento, avrai accesso a tutte le migliori funzionalità di Dragon Metrics, tra cui: • Report Builder 2.0: crea report con etichetta bianca infinitamente personalizzabili in modo rapido e semplice e automatizza e ridimensiona l'intero processo di reporting. • Monitoraggio della classifica migliore della categoria con funzionalità e report più approfonditi rispetto a qualsiasi altro strumento sul mercato. • Raggi X URL: visualizza istantaneamente centinaia di punti dati per un singolo URL • Monitoraggio dell'indicizzazione in tempo reale fino a 140.000 URL per sito • Opzioni di codifica avanzate inclusi tag dinamici che si aggiornano automaticamente in base a criteri personalizzati • Potenti strumenti di segmentazione che ti consentono di visualizza le prestazioni in ogni modo possibile • Integrazioni avanzate con Google Search Console e GA E tutto questo include: • Accesso a tutte le funzionalità a qualsiasi livello di piano • Postazioni utente multiple senza costi aggiuntivi • Formazione individuale gratuita illimitata • Supporto istantaneo tramite chat dal vivo

