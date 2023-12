Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Dataiku su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Dataiku è una società di intelligenza artificiale (AI) e machine learning fondata nel 2013. Nel dicembre 2019, Dataiku ha annunciato che CapitalG, il fondo di venture capital per la crescita in fase avanzata finanziato da Alphabet Inc., si è unito a Dataiku come investitore e che aveva ha raggiunto lo status di unicorno, del valore di 1,4 miliardi di dollari. Dataiku impiega attualmente più di 500 persone in tutto il mondo tra gli uffici di New York, Parigi, Londra, Monaco, Sydney, Singapore e Dubai.

Sito web: dataiku.com

