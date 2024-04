Mit Cocrafter ist das Koordinieren von Handwerksaufträgen und Nachunternehmern einfach. Auf Cocrafter finden geprüfte Betriebe für Aufträge zusammen. CoCrafter is a construction marketplace to match contractors and subcontractors. Starting in the strong German SMB sector, CoCrafter helps contractors to find and manage local as well as foreign subcontractors.

Sito web: cocrafter.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cocrafter. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.