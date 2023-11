Le soluzioni di visione artificiale di Chooch aiutano le aziende ad automatizzare la revisione visiva dei propri dati video e immagini per rilevare e comprendere il significato degli elementi visivi più sfumati, il tutto in tempo reale per fornire informazioni utili per guidare le decisioni aziendali.

