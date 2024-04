Catapush is a SaaS mobile messaging platform (push and in-app ) designed to help financial services, utilities and large enterprises to handle their customer communications. More reliable, traceable and secure than any other available alternative, provides significant cost reduction compare with SMS.

Categorie :

Sito web: catapush.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Catapush. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.