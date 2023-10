Buttondown è il modo più semplice per creare e gestire la tua newsletter. Buttondown è uno strumento piccolo ed elegante per produrre newsletter. L'interfaccia minimalista ti consente di scrivere facilmente email straordinarie; l'automazione agisce come l'assistente editoriale che vorresti avere, controllando eventuali errori di battitura, collegamenti interrotti o immagini non valide; il widget di abbonamento portatile semplifica davvero la crescita del tuo pubblico ovunque ospiti il ​​tuo sito. E poi Buttondown ti toglie di mezzo. L'enfasi di Buttondown è sulla velocità e sulla facilità d'uso rispetto a set di funzionalità complesse o automazione potente.

Sito web: buttondown.email

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Buttondown. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.