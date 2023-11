Leggi le newsletter via email secondo il tuo programma, non il loro. Le newsletter via email sono un ottimo modo per tenersi aggiornati con i tuoi blog e creatori di contenuti preferiti. Tuttavia, spesso arrivano in momenti imbarazzanti quando non hai il tempo di leggerli. Quando ciò accade, puoi scegliere di leggerlo lì e poi, uccidendo la tua produttività, oppure puoi scegliere di leggerlo più tardi, rischiando di dimenticartene tutto. Per non parlare delle newsletter che tendono a intasare la tua casella di posta, piena di altre email importanti che richiedono la tua attenzione. LaterMail risolve questo problema dando alle tue email di newsletter uno spazio dedicato, da leggere quando preferisci, ogni volta che i tuoi orari lo consentono. Pensalo come un feed RSS per le e-mail di newsletter, racchiuso in un'app multipiattaforma piacevole e facile da usare.

Sito web: latermail.app

