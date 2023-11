Ryohin Keikaku Co., Ltd., o Muji è una società di vendita al dettaglio giapponese che vende un'ampia varietà di beni per la casa e di consumo. La filosofia di design di Muji è minimalista e pone l'accento sul riciclaggio, sulla riduzione dei rifiuti di produzione e di imballaggio e su una politica no-logo o "no-brand".

Sito web: muji.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Muji. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.