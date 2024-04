Brolly è il primo strumento di archiviazione dei social media in Australia, realizzato tenendo presente la conformità governativa. Brolly è stato creato a Melbourne per fornire una soluzione di archiviazione semplice e innovativa che soddisfi gli standard di conformità, inclusa l'archiviazione dei dati in Australia, quindi i tuoi record sono coperti dalle leggi australiane sulla privacy dei dati. Un grande coinvolgimento sui social media significa avere molte conversazioni. Se la tua organizzazione fornisce informazioni importanti attraverso i suoi canali social, dovresti registrarle. Non appena ti connetti, Brolly si mette al lavoro raccogliendo contenuti storici e in tempo reale, così non devi farlo tu. Visualizza tutto in un unico posto con la gestione dei record social 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Brolly semplifica l'esportazione, è supportato localmente ed è piacevole da usare.

