AudioStack è una società di software con sede a Londra/Barcellona/Washington DC. AudioStack.ai è l'infrastruttura leader a livello mondiale per la produzione audio AI completamente automatizzata e scalabile. Collegando tecnologie all'avanguardia come la sintesi vocale, la musica, la postproduzione o il controllo delle versioni basato sull'intelligenza artificiale, i marchi e le agenzie audio possono creare flussi di lavoro di produzione audio complessi in un attimo. Per la prima volta, le risorse audio possono essere create in tempo reale, sbloccando casi d'uso completamente nuovi che sono più veloci, gestibili su larga scala e più convenienti che mai.

Sito web: audiostack.ai

