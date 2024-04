Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Atlas SO su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Atlas è uno strumento di assistenza clienti completo che ti aiuta a trasformare il tuo team di assistenza clienti da un centro di costo in un motore di innovazione del prodotto. Riuniamo le informazioni chiave dell'intero percorso dei tuoi clienti in un unico luogo in modo che tu possa fornire risposte più rapide ed efficaci e analizzare e imparare dalle esigenze olistiche dei tuoi clienti.

Sito web: atlas.so

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Atlas SO. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.