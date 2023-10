Angular è un framework di progettazione di applicazioni e una piattaforma di sviluppo per la creazione di app a pagina singola efficienti e sofisticate. Questi documenti Angular ti aiutano a apprendere e utilizzare il framework Angular e la piattaforma di sviluppo, dalla tua prima applicazione all'ottimizzazione di complesse app a pagina singola per le aziende. Tutorial e guide includono esempi scaricabili per accelerare i tuoi progetti.

Sito web: angular.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Angular Docs. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.