NS1 ottimizza la distribuzione delle applicazioni Internet e aziendali più critiche al mondo. Solo la piattaforma di NS1 è costruita su una moderna architettura API-first che agisce su dati in tempo reale e diventa più potente in ambienti complessi, trasformando DNS, DHCP e IP Address Management (IPAM) in un sistema intelligente, efficiente e automatizzato. La tecnologia di NS1 determina notevoli miglioramenti in termini di efficienza IT e prestazioni, affidabilità e sicurezza delle applicazioni per le più grandi aziende globali, tra cui Salesforce, LinkedIn, Dropbox, Nielsen, Pitney Bowes, Squarespace, Pandora e The Guardian.

Sito web: ns1.com

