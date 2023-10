Esplora i tuoi interessi, racconta la tua storia e trova la tua gente su Amino. Inizia esplorando un nuovo tipo di video con Amino Live per condividere le parti migliori dei tuoi interessi con milioni di persone. Quindi, chatta e connettiti con i fan come te nelle community relative a tutte le tue passioni. Il nostro ultimo aggiornamento ti consente di creare video, community, post e quiz per rappresentare i tuoi interessi nel mondo, nel fandom o semplicemente nel tuo gruppo di amici preferito.

Sito web: aminoapps.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Amino. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.