Artbreeder mira a essere un nuovo tipo di strumento creativo che potenzia la creatività degli utenti semplificando la collaborazione e l'esplorazione. Originariamente Ganbreeder, è iniziato come un esperimento sull'utilizzo dell'allevamento e della collaborazione come metodi per esplorare spazi ad alta complessità.

Sito web: artbreeder.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Artbreeder. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.