IRL è il posto giusto per la messaggistica sociale! Segui i tuoi amici, unisciti ai gruppi con cui ti relazioni e chatta! IRL potenzia la tua vita sociale! IRL è una delle migliori app social ed è accessibile tramite tutti i tuoi dispositivi. Amici: segui tutti i tuoi amici su IRL! Chatta con loro e guarda gli eventi a cui sono interessati. Usalo per scoprire cosa potresti esserti perso e pianificare qualcosa da fare! Gruppi: crea gruppi in base ai tuoi interessi e scopri persone che hanno i tuoi stessi interessi. Fai nuove amicizie o avvicinati a qualcuno che già conosci. I gruppi possono essere pubblici o privati, decidi tu chi si unisce. Eventi: gli eventi che crei e a cui partecipi vengono aggiunti al tuo calendario IRL in modo da poter gestire le tue giornate impegnative. Crea eventi e invita i tuoi gruppi, semplifica la pianificazione di club e attività! Le feste di compleanno su IRL sono sempre più divertenti. Chatta: chatta su gruppi ed eventi, crea sondaggi e invia gif! Chatta con i tuoi club, amici, gruppi scolastici o familiari. Fai una chiacchierata con 2 o prendi parte a una chat mondiale! Chatta di più insieme. Scopri perché Apple ci ha nominato "I nostri preferiti" nei Social e migliora la tua vita oggi stesso ;)

Sito web: irl.com

