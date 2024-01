Team di vendita: in parole povere, ALIGNED è una sala vendite digitale, una piattaforma di collaborazione per il tuo team e i tuoi acquirenti. Ti consente di orchestrare trattative complesse, aumentare il coinvolgimento degli acquirenti e ridurre il time-to-value. Come? Aligned ottimizza tutte le comunicazioni, i contenuti, i processi e gli strumenti con i clienti in un unico spazio di lavoro personalizzato per il cliente (sì, davvero). Non è più necessario rincorrere le e-mail settimana dopo settimana: è solo un collegamento che porta a una stanza digitale e le governa tutte. Puoi anche accedere a informazioni mai viste prima, scoprendo i punti ciechi nel percorso del cliente, aiutandoti in definitiva a ottenere maggiore controllo, coinvolgere tutte le parti interessate, migliorare l'efficienza e... chiudere più affari, più velocemente. Il nostro strumento è bello, semplice da usare e prevede una prova gratuita, senza carta di credito o periodo di prova: iscriviti ad Aligned oggi e verifica tu stesso.

