L'American Academy of Family Physicians è stata fondata nel 1947 per promuovere e mantenere standard elevati di qualità per la medicina di famiglia, derivazione del medico di medicina generale classico. Ha sede a Leawood, Kansas.

Sito web: aafp.org

