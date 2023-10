Si tratta di imparare una nuova abitudine: scrivere. Ogni. Giorno. Sono stato a lungo ispirato da un'idea che ho appreso per la prima volta in The Artist's Way chiamata pagine del mattino. Le pagine del mattino sono tre pagine di scrittura scritte ogni giorno, in genere incoraggiate a essere a "mano lunga", in genere scritte al mattino, che possono riguardare qualsiasi cosa ti venga in mente. Si tratta di toglierti tutto dalla testa e non deve essere modificato o censurato in alcun modo. L'idea è che prendere l'abitudine di scrivere tre pagine al giorno ti aiuterà a schiarirti la mente e a far fluire le idee per il resto della giornata. A differenza di molti altri esercizi contenuti in quel libro, ho scoperto che questo funzionava davvero ed era davvero molto utile. Ho usato l'esercizio come un ottimo modo per pensare ad alta voce senza dovermi preoccupare di idee formate a metà, tangenti casuali, cose private e tutte le altre cose nella nostra testa che spesso filtriamo prima ancora di esprimerle o scriverne. loro. È una discarica quotidiana di cervelli. Con il passare del tempo, ho scoperto che è anche molto utile come strumento per riaccendere i pensieri che si sono bloccati o per aiutare ad andare a fondo di uno stato d'animo marcio. 750 Parole è la traduzione online, futuristica e divertente di questo esercizio.

Sito web: 750words.com

