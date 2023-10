Benvenuti nell'app Lindywell: Pilates e vita equilibrata di Robin Long. All'interno sperimenterai l'approccio di Lindywell al Pilates, nutrimento (non restrizioni) e una mentalità fiorente, tutto a portata di mano. Il Pilates è un esercizio per tutto il corpo, che ripristina la postura e centratura, ideale per ogni età e tipo di corpo. Attraverso il movimento consapevole ti connetterai al tuo corpo e lavorerai i tuoi muscoli in un modo completamente nuovo. Per non parlare del fatto che puoi ottenere risultati in soli 15 minuti al giorno e non è necessaria alcuna attrezzatura per iniziare.

Sito web: lindywell.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Lindywell. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.