3v-hosting - è un fornitore di servizi di web hosting ucraino con data center a Kiev, specializzato nella fornitura di server virtuali e dedicati per il noleggio e la vendita di nomi di dominio in varie zone DNS. Ciò che ci distingue dai nostri concorrenti è l'alta qualità del servizio e il nostro atteggiamento commerciale: trattiamo i nostri clienti prima di tutto come esseri umani e solo dopo come qualcuno che ci ordina un servizio. L'apertura e l'approccio individuale verso ogni cliente sono la pietra angolare del nostro successo.

Sito web: 3v-host.com

