OVH, legalmente OVH Groupe SAS, è una società francese di cloud computing che offre VPS, server dedicati e altri servizi web. Dal 2016 OVH possiede il data center più grande del mondo in termini di superficie. Nel 2019, era il più grande fornitore di hosting in Europa e il terzo al mondo in base ai server fisici.

Sito web: ovhcloud.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a OVHcloud. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.