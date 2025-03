Grammarly

grammarly.com

Grammarly adalah perusahaan bantuan penulisan AI terkemuka di dunia yang dipercaya oleh lebih dari 30 juta orang dan 70.000 tim profesional setiap hari. Dari membuat draft pertama secara instan hingga menyempurnakan setiap pesan, Grammarly membantu orang di 96% dari Fortune 500 menyampaikan maksud mereka - dan mendapatkan hasil - tanpa mengorbankan keamanan atau privasi. Kami percaya bahwa tulisan yang hebat menyelesaikan pekerjaan. Penawaran Produk Grammarly - Bisnis Grammarly, Grammarly Premium, Grammarly Free, dan Grammarly for Education - bekerja di mana Anda melakukannya, memberikan dukungan penulisan yang relevan secara kontekstual di lebih dari 500.000 aplikasi dan situs web. Didirikan pada tahun 2009, Grammarly adalah No. 7 di Forbes Cloud 100, salah satu dari 100 perusahaan paling berpengaruh Time, salah satu perusahaan paling inovatif perusahaan cepat di AI, dan salah satu tempat kerja terbaik Inc. Kami beroperasi dengan model kerja hybrid yang terpencil, yang berarti kami terutama bekerja dari rumah dan bertemu untuk kolaborasi langsung di hub kami di Amerika Utara dan Eropa.