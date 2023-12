Understand user behavior, identify problem spots, increase conversion rates and grow your sales Looking to enhance your current performance? If yes, Capturly is for you! It's a stand out combination of traditional analytics, session recordings, heatmaps, and conversion funnel features.

Situs web: capturly.com

