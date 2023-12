One More Bounce הוא משחק מיומנות מבית SMG Studios, היוצרים של One More Line, One More Dash ועוד! צייר קו בזווית הנכונה כדי לכוון את האווטאר שלך לקפוץ על פני כל רמה. נסה לאסוף את כל היהלומים כדי להראות את השליטה שלך! אבל תהיה זהיר; אם תפגע בגבול הוורוד, הריצה שלך נגמרה. עם למעלה מ-100 רמות ומצבי משחק שונים, One More Bounce ב-Poki בטוח יבדר אותך במשך שעות. שחקו One More Bounce ופתחו ערכות נושא ואווטרים חדשים. פקדים: עכבר - לחץ וגרור כדי לצייר קו מקש רווח - תפריט ניווט אודות היוצר: One More Bounce הוא הפרק השלישי של סדרת One More מ- SMG Studios, שבסיסה במלבורן, אוסטרליה. הסדרה מורכבת גם מ-One More Dash ו-One More Line. הם גם היוצרים של Super One More Jump, Thumb Drift ועוד.

